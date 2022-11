Aichacher teilt als Witz ein verfremdetes Hitler-Bild im Internet

Plus Gegen einen Strafbefehl wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen legt der 34-Jährige Einspruch ein. Die Richterin findet das Bild nicht lustig.

Die Datei, die ein 34-Jähriger aus Aichach Anfang des Jahres an seine Gruppe in einem sozialen Netzwerk im Internet verschickt hatte, war klein. Der Inhalt aber brisant: Der Sticker zeigte Adolf Hitler. Verfremdet zwar, aber doch deutlich zu erkennen. Für den Aichacher war es ein Gag gewesen. Entsprechend fassungslos war er, als er wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen einen Strafbefehl über 9000 Euro (60 Tagessätze zu je 150 Euro) erhielt. Vor dem Amtsgericht Aichach fand kürzlich die Verhandlung über seinen Einspruch statt.