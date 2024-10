Aichacher Traditionsjuwelier Blue Point schließt nach 25 Jahren

Ende Januar gehen beim Aichacher Schmuck- und Uhrenladen Blue Point die Lichter aus. Die Inhaber Lisa und Hannes Steinruck gehen in den, wie Lisa Steinruck sagt, „wohlverdienten Ruhestand“. Seit 25 Jahren betreiben sie den Juwelier in Aichach und seit 20 Jahren ist er unter der Adresse am Stadtplatz 37 zu finden.

„Wir bedanken uns ganz besonders bei unseren langjährigen Kunden, die uns so viele Jahre die Treue gehalten haben“, sagt Lisa Steinruck. In Zukunft wolle sie kürzertreten und den Ruhestand genießen. Bis Ende Januar soll der Laden noch geöffnet bleiben, außer die Ware ist schon vorher ausverkauft. Was mit den Räumlichkeiten des Juweliers ab Februar geschieht, weiß Steinruck nicht. Das Gebäude gehört der Stadt Aichach. (hop)