Aichacher TSV-Turnhalle wird zum Tanzssaal

„Tanzen im Herzen Aichachs“ hieß es in den vergangenen Wochen regelmäßig in Aichach. Schauplatz der Reihe war die Halle des TSV Aichach. Beim Finale, das kürzlich stattfand, wurde die Halle zum Anziehungspunkt für zahlreiche Tanzfreunde aus der Region, heißt es in einer Pressemitteilung. Es war der letzte von insgesamt vier Abenden, an denen Paare und Tanzbegeisterte aus Aichach und Umgebung ihr Können auf dem Parkettboden zeigen und ihre Freude an der Musik und Bewegung ausleben konnten.

Der Tanzlehrer Matery, der die letzten zwei Veranstaltungen begleitete, sorgte auch an diesem Abend für die richtige Stimmung. Mit seinem Gespür für die richtige Musikauswahl schaffte er es laut Mitteilung, die Tanzfläche immer wieder zu füllen. Ob Walzer, Cha-Cha-Cha oder Jive – für jedes Niveau und jeden Geschmack war etwas dabei. Die Stimmung am letzten Abend war ausgelassen und fröhlich. In den Tanzpausen war für das leibliche Wohl durch die Wirtsleute Reh gesorgt. Die Tanzpaare nutzen die Pausen um zu plaudern und sich in geselliger Runde auszutauschen.

Organisatoren sind zufrieden mit der Resonanz

Die Veranstaltungsreihe „Tanzen im Herzen Aichachs“ war von der Stadt Aichach in Kooperation mit der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen ins Leben gerufen worden. Beide Unterstützer trugen maßgeblich dazu bei, dass die Tanzabende in dieser Form stattfinden konnten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden mit der Resonanz. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die lokale Gemeinschaft. So würden Räume der Begegnung, der gemeinsamen Bewegung und Freude geschaffen, so die Mitteilung.

Für die Tanzbegeisterten war das Parkett der TSV-Halle die ideale Bühne. „Die Tanzfläche hier ist wirklich besonders – der Boden ist perfekt für Tänzer“, sagte ein Tanzpaar, das bei allen vier Veranstaltungen dabei war. Die Halle bot genügend Platz für fließende Bewegungen und raumgreifende Schritte, und so konnten sich Anfänger wie Fortgeschrittene gleichermaßen auf der Fläche wohlfühlen. Zum Abschluss ziehen die Organisatoren eine positive Bilanz: „Tanzen im Herzen Aichachs“ sei ein voller Erfolg.