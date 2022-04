Aichacher Volkstheater holt eine besondere Premiere nach

Im Herbst musste das Aichacher Volkstheater die "Komödie im Dunkeln" wegen Corona absagen. An Ostern ist der zweite Anlauf geplant. Jetzt gibt es Karten.

Spielen oder nicht spielen? Diese Frage diskutierte das Ensemble des Aichacher Volkstheaters im Februar heiß und entschied dann: Wir wollen spielen. Wegen der Entwicklung in der Corona-Pandemie hatte das Volkstheater die Aufführungen der „Komödie im Dunkeln“ im vergangenen Herbst abgesagt. Jetzt wird die Inszenierung nachgeholt: Premiere ist am Ostermontag, 18. April.

Fast 20 Jahre lang schlummerte das Stück von Peter Shaffer bereits in der Schublade des Volkstheaters. Entweder es passte die Besetzung nicht oder ein anderes Stück erhielt den Vorzug, erinnert sich Ingrid Predasch, Mitglied im Vorstand des Vereins. Sie unterstützt Dagmar Franz-Abbot, die nach "Die Nibelungen" (2018) erneut bei einer Aufführung des Volkstheaters Regie führt. Im vergangenen Herbst hatte schließlich alles gepasst. Und das sogar besonders gut, weil 2020 wegen Corona spielfrei gewesen war. Alle Akteure hatten wieder richtig Lust auf Theater und vor allem auf ein Stück, bei dem immer wieder lustige Szenen dabei sind. Corona machte dem Laien-Ensemble dann aber doch wieder einen Strich durch die Rechnung.

Das Ensemble des Volkstheaters diskutiert heiß über die Neuauflage

Nach der Absage der Aufführungen habe erst mal „relative Funkstille“ geherrscht, erzählt Predasch. Im Februar traf sich das Ensemble dann erstmals wieder, um sich den Film anzusehen, der im Herbst von der Generalprobe gedreht worden war. Und es entbrannte eine Diskussion darüber, ob das Volkstheater die Komödie heuer aufführen sollte oder nicht. Dabei sei es nicht nur um das Risiko wegen Corona gegangen, erzählt Predasch. Auch der Krieg in der Ukraine spielte in der Diskussion eine Rolle. „Es war ein schwieriger Prozess und wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, fasst Predasch zusammen.

Warum die Premiere nun gerade an Ostern gefeiert wird? Das hat mehrere Gründe. Predasch zählt auf: „Wir wollen spielen, bevor das richtig schöne warme Wetter kommt und die Leute lieber in den Biergarten gehen.“ Berufliche und private Termine der Laiendarstellerinnen und -darsteller mussten ebenso berücksichtigt werden wie die Belegung der TSV-Turnhalle. Wobei der TSV dem Volkstheater „wirklich sehr entgegenkommt“, lobt Predasch. Sogar Turngruppen würden ihre Übungsstunden um 15 Minuten verschieben, damit das Ensemble proben könne.

Bei der Komödie spielt das Volkstheater Aichach mit Hell und Dunkel

Ingrid Predasch erzählt, dass die Darsteller bei den Proben „selber überrascht waren, wie schnell die Texte wieder da sind“. Sie erklärt sich das damit, dass es für die ursprünglich geplante Aufführung im Herbst ja schon eine Generalprobe gegeben habe, bei der alle den kompletten Ablauf schon eingeübt hatten. Einfach wieder da anknüpfen, wo das Ensemble im Herbst aufgehört hatte, können die Darsteller trotzdem nicht. „Es muss wieder eine Routine reinkommen“, sagt Predasch.

Brindsley Miller (Markus Schneider) versucht seine Nachbarin Miss Furnival (Elisabeth Drescher) zu beruhigen, während seine Verlobte Carol Melkett (Marina Hermann) verzweifelt versucht, einen Elektriker zu erreichen. Foto: Holger Weiß

Worum geht es nun in der "Komödie im Dunkeln"? Der Bildhauer Brindsley Miller (Markus Schneider) erwartet zwei Herren von größter Wichtigkeit: Den reichen russischen Kunstsammler Godunow (Jörg Richartz), der eine Skulptur kaufen will, und den militant strengen Vater (Robert Predasch) seiner neuen Freundin Carol (Marina Hermann), der die Seriosität seines künftigen Schwiegersohns überprüfen will. Um beide zu beeindrucken, tauscht der Bildhauer sein bescheidenes Mobiliar mit einigen Stücken aus der Wohnung seines übers Wochenende verreisten hippen Nachbarn. Mitten in den Vorbereitungen taucht ein Kurzschluss das Haus in komplette Dunkelheit. Ausgerechnet jetzt erscheinen erwartete und unerwartete Gäste. Der Clou der Geschichte: Die Bühne ist hell, wenn sie für die Darsteller im Dunkeln liegt, und dunkel, wenn das Licht angeht. Während auf der Bühne das Orientierungsvermögen verloren geht, hat der Zuschauer den Überblick und amüsiert sich über die zahlreichen Fettnäpfchen, die in der Dunkelheit lauern.

Wann das Aichacher Volkstheater spielt und wo es Karten gibt

Aufführungstermine: Premiere von „Komödie im Dunkeln“ ist am Ostermontag, 18. April, um 18 Uhr in der TSV-Turnhalle in der Donauwörther Straße 12 in Aichach. Weitere Aufführungen sind Freitag und Samstag, 22. und 23. April, jeweils um 19.30 Uhr, Sonntag, 24. April, 18 Uhr sowie Freitag und Samstag, 29. und 30. April, jeweils um 19.30 Uhr. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln.

Karten: Ab Sonntag, 3. April, können Tickets online auf der Homepage (www.aichacher-volkstheater.com) reserviert werden. Restkarten gibt es jeweils 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse im Foyer der TSV-Turnhalle.