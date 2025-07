Aichacher Volkstheater plant für 2026 große Aufführung

Das Aichacher Volkstheater lud unlängst seine Mitglieder zur 40. Jahreshauptversammlung seit seinem Bestehen ein. Da keine Neuwahlen anstanden, konnte der 1. Vorsitzende Stefan Dauber gleich mit seinem Rückblick beginnen, in den er auch den Bericht von Spielleiterin Claudia Flassig einbezog, die an diesem Abend verhindert war. Die Theatersaison 2024 stand ganz unter dem Eindruck des wohl größten Unternehmens, auf das das Volkstheater seit seinem Bestehen zurückblicken konnte: die Inszenierung eines Musicals. Man erfüllte sich zum Jubiläum hiermit einen lange gehegten Wunsch. Die Wahl fiel auf „Spamalot“, basierend auf der Persiflage „Die Ritter der Kokosnuss“ der Monty-Python-Truppe aus England. Dauber erinnerte an die aufwändige Produktion, die aus den Elementen Choreografie, Gesang und Musik sowie Schauspielerei bestand. Ersteres wurde von Carolin Knoth umgesetzt, für die musikalische Komponente konnte der bekannte Aichacher Musiker und ehemalige Lehrer am Deutschherren-Gymnasium, Arnold Fritscher, gewonnen werden, der die Combo leitete und die Arrangements einrichtete. Die drei Elemente wurden von Regisseurin Claudia Flassig zusammengeführt. Dem Aichacher Publikum schien es gefallen zu haben, denn alle Vorstellungen waren gut besucht.

Stefan Dauber erinnerte an diverse Besuche von Theateraufführungen anderer Ensembles und erwähnte die Mitwirkung einiger Schauspielerinnen und Schauspieler bei dem Leseabend in der Aichacher Stadtbücherei im Mai. Eine Neuauflage ist für den kommenden Herbst geplant.

Den Schluss der Sitzung rundete ein Blick in die Zukunft ab. Zurzeit finden in der TSV-Halle, dem Spielort, Umbauarbeiten statt. 2026 wird es wieder eine große Aufführung geben, für die bereits ein Regisseur verpflichtet werden konnte, der fast schon traditionsgemäß aus dem Kader der Augsburger Theaterbühne „ S’Ensemble“ stammt. Die Stückeauswahl wurde noch nicht getroffen. So ganz ohne Theater soll das Jahr 2025 nicht vorübergehen. So wird man sich heuer wieder an der Museumsnacht mit einer kurzen Inszenierung beteiligen und diese auch bei den Mittelalterlichen Markttagen 2026 zeigen. Im Juli führt ein Vereinsausflug nach Grafenwöhr, wo eine Vorstellung des Musicals „Spamalot“ besucht wird.

