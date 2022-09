Aichacher Weltladen bietet heuer Aktionen statt Aktionstag an

Der Aktionstag in Aichach fällt heuer aus. Stattdessen gibt es verschiedene Aktionen im Weltladen. Dieser sucht außerdem Helferinnen und Helfer.

Zu den "Fairen Wochen" veranstaltet der Weltladen in Aichach normalerweise einen Aktionstag. Wegen Terminüberschneidungen fällt er allerdings heuer aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Deshalb bietet der Weltladen bis Ende September verschiedene Aktionen an.

Alle Produkte aus dem "Unverpackt-Sortiment" werden mit zehn Prozent Rabatt angeboten. Unverpackt gibt es dort Kichererbsen, Basmatireis, Linsen, Nussmischungen und Kaffee. Die Kunden bringen ihre eigenen Behälter mit, die dann vom Personal befüllt werden. Sie tragen damit zur Müllvermeidung bei – einem der Ziele des Fairen Handels, neben der Stärkung von Bauern- und Handwerksbetrieben, sozialer Gerechtigkeit, dem Verbot von Kinderarbeit oder der Sicherung von gerechten Mindestpreisen.

Aichach ist "Fairtrade-Stadt"

Die Idee des Fairen Handels hat sich in Aichach etabliert. Im Herbst 2016 wurde die Stadt Aichach mit dem Titel "Fairtrade-Stadt" ausgezeichnet. Ermöglicht hat dies eine Steuerungsgruppe aus engagierten Bürgern, ein Beschluss des Stadtrates, Einzelhändlern, gastronomischen Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, die fair gehandelte Produkte anbieten. Diese Auszeichnung ist an Bedingungen gebunden und wird regelmäßig überprüft.

Seit 18 Jahren ist der Verein "Gemeinsam für Eine Welt – Aichach e. V." der Betreiber des Weltladens am Schloßplatz, gegründet vom Dritte-Welt-Kreis, wie man früher solche Vereine nannte, und engagierten Bürgern und Bürgerinnen aus Kirche und Gesellschaft. Brigitte Schulte führt den Verein seit vielen Jahren, gemeinsam mit einem bewährten Team, das sich um die Buchführung, die Dekoration, den Einkauf und die Ladendiensteinteilung kümmert. Die Männer und Frauen im Ladendienst sind ehrenamtlich von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr im Laden in Verkauf und Beratung tätig. Sie wählen ihre Einsatzzeit und -häufigkeit selbst.

Menschen mit Freizeit für Ladendienst gesucht

Alters- und krankheitsbedingt fehlen mittlerweile einige treue Helfer, und deshalb suchen die Betreiber Bürgerinnen und Bürger mit etwas Freizeit zur Mitarbeit. Sie werden fundiert auf die Aufgabe vorbereitet und versehen dann ihren Dienst selbstständig. Wer sich den Zielen des fairen Handels verbunden fühlt, kann sich direkt im Laden am Schloßplatz 1 melden, unter Telefon 08251/892352 oder über E-Mail kontakt@weltladen-aichach.de. (AZ)