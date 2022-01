Aichacher will seine Sucht mit geklauten Losen finanzieren

Plus 27-Jähriger aus Aichach stiehlt 35 Lotterielose im Wert von 70 Euro. Richter und Staatsanwaltschaft stehen kurz davor, ihn ins Gefängnis zu schicken.

Der Griff in die Lostrommel einer Tankstelle brachte einem 27-jährigen Aichacher kein Glück. 35 Lotterielose im Wert von 70 Euro hatte er sich im August vergangenen Jahres gegriffen - ohne zu bezahlen. Er musste sich deshalb wegen Diebstahls vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Für ihn stand viel auf dem Spiel.