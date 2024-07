Aichachs Einnahmen entwickeln sich positiv – die Ausgaben nicht

Die gute Nachricht zuerst: Die Einnahmen der Stadt Aichach haben sich im ersten Halbjahr positiv entwickelt. Das geht aus dem Halbjahresbericht hervor, den Kämmerer Wolfgang Ostermair im Stadtrat zum Haushalt 2024 erstattete. Allerdings rechnet er damit, dass die Stadt im Herbst einen Kredit in Anspruch nehmen muss.

Wie Ostermair erläuterte, hat die Stadt im ersten Halbjahr fast zwei Millionen Euro mehr eingenommen als im Vorjahr. Die Gewerbesteuer sei „in einem guten Bereich“, die Einkommenssteuer liegt im Plan. Die Ausgaben allerdings liegen um drei Millionen Euro höher, vor allem wegen der Kreisumlage, den Personalkosten und den Betriebsausgaben. Bei letzteren müsse man auch im zweiten Halbjahr sparsam sein, so der Kämmerer.

Bisher hat Aichach den Kredit nicht gebraucht

Bislang wurden weder Rücklagen noch Kredite in Anspruch genommen. Ostermair geht davon aus, dass sich das im Herbst, wenn das Bauprogramm weiter abgewickelt ist, ändern wird. Bürgermeister Klaus Habermann nannte die Lage „insgesamt zufriedenstellend.“ Der Stadtrat nahm den Bericht zur Kenntnis.

Eine Unbekannte in dieser Rechnung ist bislang der Schaden, den das Hochwasser Anfang Juni bei der Stadt angerichtet hat. Bisher sind rund 115.000 Euro angefallen, so Ostermair. Große Reparaturen an Freibad, Jugendzentrum, Straßen und Brücken kämen aber erst noch. Durch die Schließung des Freibads hat die Stadt zudem weniger Einnahmen.

Zuschuss für den Ecknacher Kindergarten nach Hochwasser

Zuschuss für Kindergarten: Die Unterstützung der Stadt ist in Ecknach gefragt, wo das Kinderhaus stark vom Hochwasser betroffen war. Auf rund 138.000 Euro schätzt die Kirche, in deren altem Pfarrhof das Kinderhaus untergebracht ist, den Reparaturbedarf. Bodenbeläge, Wände, Dämmung, Heizung waren betroffen. Respekt zollte der Stadtrat dem Kindergartenteam, das nach nur einem Tag Schließung den Betrieb in einem Ausweichquartier fortgeführt hat, sowie den Eltern und Großeltern, die neben dem Bauhof kräftig angepackt haben. Bis 1. September, wenn das neue Kindergartenjahr beginnt, soll der Betrieb dort wieder möglich sein. Der Stadtrat stimmte einmütig für einen Zuschuss von maximal 90.700 Euro. Eine erste Rate von 50.000 Euro ist bereits ausbezahlt worden.

Ja zu Jahresrechnung: Zugestimmt hat der Stadtrat der Jahresrechnung 2023. Diese war weitaus besser ausgefallen als erwartet, wie schon im Finanzausschuss berichtet wurde. Gute Steuereinnahmen und weniger Ausgaben, weil Projekte noch nicht umgesetzt werden konnten, trugen dazu bei. Auf neue Schulden konnte die Stadt verzichten.

Ja zu Bilanz des Wasserwerks: Mit einem Gewinn von rund 59.000 Euro hat das städtische Wasserwerk das Jahr 2023 abgeschlossen. Damit erhöht sich das Eigenkapital auf rund 1,75 Millionen Euro. Der Stadtrat nahm das zustimmend zur Kenntnis.