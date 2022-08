Aichach

vor 33 Min.

Aichachs ersten Zebrastreifen gibt es schon lange nicht mehr

Diese historische Bildvorlage von 1965 aus dem Archiv von Wolfgang Brandner zeigt Aichachs ersten Zebrastreifen an der Einmündung der Martin- (rechts) in die Werlberbergstraße (Mitte). Mitten in der Fahrbahn steht ein Uhrenturm. Im Hintergrund ragt das Obere Tor auf.

Plus München erhält vor 70 Jahren den ersten Zebrastreifen, Aichach zehn Jahre später: An der Martinstraße. Wer weiß, wie lange der Zebrastreifen dort war?

Von Wolfgang Brandner

Vor 70 Jahren bekam München als erste Stadt in Deutschland einen Zebrastreifen als sicheren Fußgängerweg. Bis es in Aichach so weit war, vergingen noch weitere zehn Jahre. Dann aber wurden die ersten Streifen aufgemalt: an der Einmündung der Martin- in die Werlbergerstraße. Heute sind dort keine Zebrastreifen mehr zu finden. Doch wer erinnert sich noch daran, wann sie an der Martinstraße wegkamen? Unsere Redaktion freut sich über Leserhinweise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen