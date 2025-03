Aichachs Zukunft gibt es jetzt als gedrucktes Buch

Das Integrierte städtebauliche Konzept (Isek) für die Stadt Aichach ist fertig, verkündete Bürgermeister Klaus Habermann in der jüngsten Stadtratssitzung. Das Isek soll eine Leitplanke für die Entwicklung der Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren sein. Die Stadtratsmitglieder erhielten Exemplare in gedruckter Form. Auch die beteiligten Organisationen sollen die Bücher erhalten. Alle Interessierten können es sich außerdem im Internet herunterladen.

