Aichi besucht den Aichacher Christkindlmarkt

Am zweiten Adventswochenende ist auf dem Aichacher Christkindlmarkt wieder einiges geboten. Auf der Bühne spielt ein Duo Songs von großen Songwritern.

Am zweiten Adventsamstag stattete das Stadtmaskottchen Aichi dem Aichacher Christkindlmarkt einen Besuch ab. Gestaunt haben besonders die Kinder. Aichi war ein gefragtes Fotomotiv.

Am Abend spielte auf der Bühne vor dem Rathaus das Gitarrenduo Tom und Häns. Tom Appel und Häns Cernik interpretierten zur Musik ihrer Gitarren Songs unter anderem von Bob Dylan, Bruce Springsteen oder Paul Simon. Ihre Musik sorgte für gute Stimmung beim Publikum vor der Bühne.

Tom und Häns spielten auf dem Christkindlmarkt. Foto: Erich Echter

Wer eine Pause vom Christkindlmarkttrubel brauchte und etwas in sich gehen wollte, der war am Freitag in der Spitalkirche richtig. Dort war meditative Musik zum Entspannen zu hören. Die Kirche war von Kerzenlicht erhellt. Beate Rappel vom Aichacher Pfarrgemeinderat, der die Aktion unterstützt, sagte: „Das Gotteshaus soll eine Ruheinsel sein für alle, die mal Ruhe und innehalten wollen vom Markttreiben.“

Ein Ort der Meditation ist an den Freitagabenden die Spitalkirche mit "Besinnlicher Musik bei Kerzenschein". Foto: Erich Echter

"Besinnliche Musik bei Kerzenschein" gibt es auch an den nächsten beiden Freitagabenden in der Spitalkirche, jeweils um 20 Uhr.

Was am Sonntag noch geboten ist

Am Sonntag, 10. Dezember, gibt auf dem Christkindlmarkt ab 16 Uhr der Musikverein Hollenbach ein Konzert. Um 18 Uhr sind zartschmelzende Weihnachtslieder mit den Swinging Dreams zu hören.