Aktion „Schichtwechsel“ gibt Einblicke in eine andere Arbeitswelt

An der Aktion „Schichtwechsel“ der BAG WfbM (Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen) hatten sich der Obi-Markt Aichach und die Ulrichswerkstätten Aichach beteiligt. Oliver Klemm, ein Beschäftigter der Ulrichswerkstätten, arbeitete einen Tag im Obi-Markt mit. Beim Gegenbesuch kam Obi-Mitarbeiter Ersan Maras in die Werkstätten, um den Arbeitsbereich von Oliver Klemm kennenzulernen.

Dieser arbeitet in den Ulrichswerkstätten in der Metallverarbeitung und erklärte Ersan Maras zunächst die zu bearbeitenden Aufträge. Im Anschluss führten sie sie gemeinsam aus. Am Ende des Tages berichteten beide laut Mitteilung, dass ihnen das Projekt „Schichtwechsel“ viel Spaß gemacht habe und sie viele neue Eindrücke sammeln konnten.

Fußballmannschaften der Ulrichswerkstätten sind international erfolgreich

Der Obi-Markt Aichach zeigte nicht nur viel Interesse an den Arbeitsbereichen der Ulrichswerkstätten Aichach, sondern unterstützt auch die beiden Fußballmannschaften mit neuen Trikots. Die Mannschaften der Ulrichswerkstätten Aichach nehmen an verschiedenen Turnieren teil und waren auch schon international erfolgreich. Das nächste Turnier werden sie nun mit neuen Trikots spielen und weiterhin leidenschaftlich für den Erfolg kämpfen.