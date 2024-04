Aichach-Algertshausen

Geplanter Spielplatz beschäftigt die Algertshausener

Der Bolzplatz am Lerchenweg in Algertshausen soll verkleinert und auf der übrigen Fläche ein neuer Spielplatz angelegt werden.

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Aichacher Stadtteil werden auch parkende Autos und die Bahnunterführung angesprochen.

Von Claudia Bammer

Der erste Spielplatz, den die Stadt Aichach nach einem neuen Konzept gestaltet hat, soll in Walchshofen um Pfingsten herum eröffnet werden. Der Zweite liegt in Algertshausen. Dieses Vorhaben war nach dem Bericht von Bürgermeister Klaus Habermann eines der Hauptthemen bei der Bürgerversammlung für den Aichacher Stadtteil, nachdem es vor wenigen Wochen einige Aufregung darum gegeben hatte. Gut 45 Bürgerinnen und Bürger sind ins Grubethaus gekommen, dazu eine Reihe von aktiven und ehemaligen Stadtratsmitgliedern.

Habermann gab einen Überblick über die Themen, die die Stadt beschäftigen - angefangen von der Herausforderung, die Infrastruktur in der Stadt und den 16 Ortsteilen in Ordnung zu halten, über den kleiner werdenden finanziellen Spielraum bis hin zur Kinderbetreuung, die eine ständige Aufgabe ist. Mit dem Bau des neuen Kinderhauses für acht Gruppen im Holzgarten und dem Naturkindergarten für zwei Gruppen, der am Grubet entsteht, versucht die Stadt, den Bedarf zu erfüllen. Der Naturkindergarten, der rund 270.000 Euro kostet, soll Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen. Derzeit läuft die Trägerausschreibung, so der Bürgermeister.

