Hüpfburgenpark bietet vielfältiges Angebot für die ganze Familie

Marios Hüpfburgenpark macht aktuell Station in Algertshausen. Dort gibt es neben Hüpf- und Wasserburgen auch ein Schwimmbecken und einen Streichelzoo mit Ziegen.

Es ist ein sonniger Nachmittag im Aichacher Stadtteil Algertshausen. Die einjährige Ella aus Aichach ist mit ihrer Mutter Julia Adamczyk zum ersten Mal bei Marios Hüpfburgenpark, der aktuell auf einer Wiese nahe dem Kreisverkehr am Ortseingang Algertshausen Station macht. Ella spielt in der Nemohüpfburg und krabbelt auf ihre Mutter zu. Sie strahlt dabei über das ganze Gesicht. "Uns gefällt es hier gut und die Kinder haben Freude, weil so viele Hüpfburgen an einem Fleck sind", sagt Julia Adamczyk. Insgesamt 14 verschiedene Hüpf- und Wasserburgen hat Betreiber Michael Kaselowsky im Gepäck, wenn er mit seinem Park durch ganz Deutschland reist. Doch der Park bietet noch mehr.

An warmen Sommertagen können sich die Kinder in einem Planschbecken abkühlen oder im Streichelzoo mit Ziegen kuscheln. An diesem Ferientag ist der Hüpfburgenpark gut besucht. Es gibt etwa eine Tigerrutsche, eine Piratenschiffhüpfburg, eine Clownhüpfburg und eine Delfinhüpfburg. Man sieht viele Eltern, die zusammen mit ihren Kindern da sind.

Noch bis zum 28. August bleibt der Hüpfburgenpark in Algertshausen

Auch die fünfjährige Amelie aus Kühbach ist mit ihrer Mutter vor Ort und springt fröhlich in einer Hüpfburg, welche die Form eines Leuchtturmes hat. Ihre Mutter Karin erzählt: "Auf das Angebot sind wir beim Vorbeifahren gestoßen. Bisher haben wir schon einige Dinge unternommen: Wir waren bis jetzt schon in Jimmy’s Fun Park, im Zoo, fahren gerne Radl und gehen schwimmen. Im Sommerurlaub waren wir im Disneyland." Auf der Wasserrutsche ruhen sich gerade die beiden Geschwister Melina (8) und Leon (6) aus Aichach aus. Sie sind bereits einige Male die Wasserrutsche heruntergerutscht und konnten sich bei der Wärme gut abkühlen. "Die Kinder haben viel Spaß. Wir fahren ansonsten gerne an Seen oder gehen im Wald spazieren", schildert Mutter Karo Maier.

Die achtjährige Melina und der sechsjährige Leon aus Aichach spielen auf der Wasserrutsche. Foto: Carina Kein

Der Eigentümer Michael Kaselowsky stammt aus Schwerin und ist ganzjährig im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Das Unternehmen ist ein Familienbetrieb: Kaselowsky betreibt das Geschäft zusammen mit seiner Frau, seinem Schwager und seiner Schwägerin. Früher war er mit seinem Zirkus unterwegs. Gerade im Sommer kamen allerdings nur wenige Besucherinnen und Besucher. Deshalb hat er inzwischen den Zirkus aufgegeben und ist mit seinen Hüpfburgen unterwegs. Mit der Station in Aichach-Algertshausen ist Kaselowsky bislang zufrieden: "Die Besucherzahlen waren am Montag und Dienstag gut. Das Konzept kommt bei den Leuten insgesamt gut an." Lediglich am Wochenende war aufgrund des Regens wenig los. Bis zum 28. August bleibt Marios Hüpfburgenpark in Aichach-Algertshausen in der Juliusstraße 13. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Kinder zehn und für Erwachsene sechs Euro.

