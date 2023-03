Alkohol im Dienst? Freistellungen betreffen eine Dienstgruppe der Polizei

Plus Die Disziplinarverfahren gegen sechs und das Strafverfahren gegen einen Polizisten der Polizeiinspektion Aichach dauern an. Sie alle waren Teil einer Dienstgruppe.

Im Falle der Freistellungen und späteren Versetzung von sechs Polizisten der Polizeiinspektion Aichach sowie dem Strafverfahren gegen einen Polizisten, der auch weiterhin nicht im Dienst ist, dauern die Ermittlungen an. Mit ersten Ergebnissen rechnen das Polizeipräsidium Schwaben Nord und die Staatsanwaltschaft Augsburg in ein paar Wochen. Ein paar weiterführende Informationen gibt es aber dennoch bereits.