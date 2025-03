Alkoholisiert und ohne Versicherung auf dem E-Scooter unterwegs

Einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag gegen 16 Uhr in der Donauwörther Straße in Aichach angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der E-Scooter des 42-Jährigen nicht versichert war. Weil sie während der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei dem Mann einen Alkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkoholmessgerät durch. Dieser ergab laut Polizeibericht einen Alkoholwert von über 0,5 Promille, weshalb die Einsatzkräfte die Weiterfahrt des 42-Jährigen unterbanden.

Gegen den Mann wird jetzt ermittelt

Gegen den Mann wird jetzt wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.