Alpenvereinsgruppe aus Aichach ist in Osttirol unterwegs

Konrad Ziegler führte sieben Bergsteiger des Alpenvereinssektion Aichach vier Tage lang durch die Bergwelt Osttirols. Gestartet wurde vom Staller Sattel im Defereggental. Über Blockgelände und Schneefelder wurde nach fünf Stunden das Übernachtungsziel Barmer Hütte (2570 Meter) erreicht. Am nächsten Morgen wurde der Lenkstein anvisiert. Über einige gesicherte Passagen hinweg und etwas luftiger Kraxelei standen die Bergsteiger auf dem zweithöchsten Gipfel der Rieserfernergruppe (3236 Meter). Das 360-Grad-Panorama reicht hier vom Großglockner über die Tofane und die Zillertaler Alpen bis zum Venediger.

Nach einer weiteren Nacht in der Barmer Hütte wurde am nächsten Morgen durch das Patscher Tal zum Alpengasthof Patsch (1670 Meter) abgestiegen. Nach den vielen Höhenmetern war am dritten Tag eine ruhige Tagestour angesagt. Ziel war "Kleintibet ", eine Südtiroler Hirtensiedlung auf 2009 Metern. Am letzten Tag führte ein ruhiger Pfad zurück zum Ausgangspunkt Staller Sattel.

Die Bergsteigergruppe aus Aichach. Foto: Rainer Nitsche