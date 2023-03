Aichach

vor 33 Min.

Als halb Aichach Karl Mosers Spielplatz war

Plus Karl Moser ist vor allem als Unternehmer bekannt. In einem Buch erinnert er sich an seine Kindheit. Es trägt den passenden Titel "Aichacher Lausbubenjahre".

Von Claudia Bammer

Die meisten Menschen kennen Karl Moser als Unternehmer, Ingenieur, Politiker und Kulturliebhaber. Doch wer dem mittlerweile 81-Jährigen schon einmal begegnet ist, weiß, dass er außerdem ein unterhaltsamer Erzähler mit einem reichen Erinnerungsschatz ist. Erlebnisse aus seiner Kindheit teilt er jetzt in einem Buch über seine "Aichacher Lausbubenjahre". Es ist Mosers zweites Buch nach seinem 2020 veröffentlichten Roman "Holzland. Eine Utopie".

