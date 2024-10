Altbayerisches Mariensingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Zu Ehren Mariens, der Mutter Gottes, musizieren am Sonntag, 13. Oktober, wieder Volksmusikanten in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Beim Altbairischen Mariensingen werden folgende Musikantengruppen mitwirken: die Argeter Bläser, die Marbacher Deandl, Familienmusik Schulz aus Starnberg (Saitnmusi), die Harfensolistin Marianne Erhard aus Pöcking und der Schwanthalerhöher Zwoagsang. Moderiert wird die Veranstaltung von Stephan Dambier. Bereits seit dem Mittelalter gilt der Oktober als Rosenkranzmonat und ist – wie der Monat Mai – der Marienverehrung gewidmet. Auch in Aichach wird mit dem „Altbairische Mariensingen“ diese Tradition gelebt, bei der am Ende immer ein gemeinsames Marienlob gesungen wird. Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt zum Altbairischen Mariensingen ist frei, Spenden zugunsten der Bürgerstiftung „Bürger helfen Bürgern“ sind ausdrücklich erwünscht.

