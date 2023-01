Aichach

Alte Schule: Denkmalschutz schiebt Abriss einen Riegel vor

Plus Der Denkmalschutz bremst die Pläne für eine neue Kindertagesstätte in Griesbeckerzell aus. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats will das nicht hinnehmen.

Nachdem der Aichacher Stadtrat Ende September den Abriss beschlossen hatte, ging es ganz schnell: Die alte Schule im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell steht seit Kurzem unter Denkmalschutz. Das 100 Jahre alte Gebäude, das den Kindergarten Zeller Rasselbande beherbergt, sollte abgerissen werden, um einem Neubau für eine Kindertagesstätte Platz zu machen. Das ist nun nicht mehr ohne Weiteres möglich. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats beriet jetzt darüber, wie er mit der veränderten Situation umgehen will.

