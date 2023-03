Alte Schule in Zell: Stadtrat will Abriss prüfen lassen

Plus Kann die alte Schule in Griesbeckerzell trotz des Denkmalschutzes abgebrochen werden, um einem neuen Kindergarten Platz zu machen? Das soll die Verwaltung klären.

Der Aichacher Stadtrat will die Idee, die Alte Schule in Griesbeckerzell abzureißen, um Platz für einen Kindergartenneubau zu schaffen, noch nicht aufgeben. Wie vom Bauausschuss empfohlen, beschloss er mehrheitlich, dass die Verwaltung prüfen soll, ob ein Abriss Aussicht auf Genehmigung hat, obwohl das Gebäude kürzlich auf die Denkmalschutzliste gesetzt worden ist.

Das alte Schulhaus in Griesbeckerzell wurde 1911/12 erbaut. Seit 1974 beherbergt es den Kindergarten. Weil das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist und Platz für eine weitere Krippengruppe gebraucht wird, hatte der Stadtrat im Oktober 2022 beschlossen, das Gebäude abzureißen und an der Stelle einen neuen Kindergarten zu bauen. Zuvor war die Suche nach einem anderen Standort für den Neubau in Griesbeckerzell ohne Erfolg geblieben.

Seit Kurzem steht die alte Schule auf der Denkmalliste

Nach Hinweisen von Bürgern an das Landesamt für Denkmalschutz ging es dann allerdings ganz schnell: Die Behörde nahm das Gebäude Anfang Dezember in die Denkmalliste auf. Ein Rechtsgutachten, das der Stadtrat daraufhin in Auftrag gab, sah nach Auffassung des Bauausschusses eine Chance, trotz des Denkmalschutzes eine Genehmigung für einen Abriss zu bekommen. Diese Möglichkeit soll die Verwaltung prüfen, beschloss der Stadtrat jetzt mehrheitlich, wie vom Bauausschuss empfohlen.

Im Stadtrat zeigte sich Michael Zott (Grüne) "verwundert", dass überhaupt noch über einen Abriss diskutiert wird. Er hatte sich schon im Oktober im Stadtrat für den Erhalt des Gebäudes eingesetzt und es als "unabreißbar" bezeichnet. "Jetzt will der Denkmalschutz das Haus schützen, und der Stadtrat will es trotzdem abreißen", äußerte er sein Unverständnis. "Was ist das für ein Signal an die Bürger?" Auch Marion Zott (Grüne) plädierte dafür, den Denkmalschutzstatus zu akzeptieren. Helmut Beck ( CSU) war ebenfalls gegen einen Abriss des für Zell prägenden Gebäudes. Er plädierte dafür, das alte Gebäude zu sanieren und mit einem Anbau zu erweitern.

Befürworter wollen die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen

Sowohl Marc Sturm als auch Lothar Bahn von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) betonten, dass in diesem Fall nicht Recht gebeugt, sondern lediglich die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen. Sturm betonte: "Wir brauchen die Funktion Kindergarten an dieser Stelle, in diesem Stadtteil." Auch Kristina Kolb-Djoka (SPD) fand es legitim, zu prüfen, was möglich ist. Man brauche für den Kindergarten ein Gebäude, das funktioniert. Der Stadtrat müsse abwägen, sagte Stefan Westermayr (CSU). Ein Kindergarten, der zeitgemäß ist, müsse die größere Priorität haben. Bettina Stief (FWG) stellte nach der Geschäftsordnung einen Antrag auf Ende der Rednerliste. Gegen die Stimmen der Grünen und von Helmut Beck beschloss der Stadtrat, dass die Verwaltung klären soll, ob ein Abbruch möglich ist.