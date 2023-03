Alte Zeller Schule: Bauausschuss will Abriss noch nicht aufgeben

Plus Ein Rechtsgutachten sieht für einen Abbruch der alten Zeller Schule nur eine kleine Chance. Die will der Bauausschuss nutzen, um dort einen neuen Kindergarten zu bauen.

Wie geht es mit dem Kindergarten Zeller Rasselbande weiter? Das ist nach wie vor unklar. Der Aichacher Stadtrat war sich weitgehend einig, dass die Alte Schule, in der der Kindergarten Zeller Rasselbande untergebracht ist, abgerissen werden soll, um Platz zu schaffen für einen Kindergartenneubau. Diese Pläne hat allerdings das Landesamt für Denkmalschutz durchkreuzt, als es das Gebäude Anfang Dezember unter Denkmalschutz stellte. Das wollte der Stadtrat allerdings nicht einfach hinnehmen. Ein Rechtsgutachten sollte aufzeigen, welche Erfolgschancen ein Bauantrag für den Abriss haben würde. Dieses lag nun dem Bauausschuss vor.