Altes Handwerk, böse Geschichten, heißer Umzug: Das waren die Höhepunkte

Plus Viele Gäste haben sich von Freitag bis Sonntag über die Mittelalterlichen Markttage in Aichach treiben lassen. Ein Überblick über einige Höhepunkte beim Fest.

Während beim Stadtfest in Aichach Anfang August der Wettergott offenbar Urlaub machte, überstrahlte die Sonne das ganze Festwochenende bei den Mittelalterlichen Markttagen zu Aichach. Und so sah man auch viele strahlende Besucherinnen und Besucher, die sich bei einem gemütlichen Bierchen unterhielten, einem der zahlreichen Auftritte lauschten oder den Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauten. Geboten war während der drei Tage allerlei. Szenen aus dem Festtreiben.