Aichachs langjähriger evangelischer Kirchenpfleger stirbt mit 82 Jahren

Über 30 Jahre war er Kirchenpfleger der Kirchengemeinde Aichach-Altomünster. Über 50 Jahre arbeitete er am Vermessungsamt Aichach. Nun starb Robert Seideneder.

Mehr als 30 Jahre war Robert Seideneder Kirchenpfleger der evangelischen Kirchengemeinde Aichach-Altomünster. Auch darüber hinaus brachte er sich viele Jahre in vielfältiger Weise in der Kirchengemeinde ein: Er war Mitglied des Kirchenchors, des Kirchenvorstands und dokumentierte sämtliche Bauvorhaben der Kirchengemeinde. Am 4. März starb Seideneder im Alter von 82 Jahren.

Robert Seideneder arbeitete über 50 Jahre am Vermessungsamt Aichach

Über 50 Jahre, von 1953 bis 2004, war er am Vermessungsamt in Aichach tätig gewesen. Dort arbeitete er überwiegend als Vermessungsgruppenleiter im Außendienst. Sowohl das Vermessungsamt als auch der evangelische Kirchenvorstand würdigten in ihren Nachrufen die freundliche und hilfsbereite Art Seideneders. Dessen Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. (AZ)