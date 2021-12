Am Aichacher Rathausadventskalender sind alle Fenster geöffnet

Plus Im Wittelsbacher Land wird das zweite Weihnachten unter Corona-Bedingungen gefeiert. Bei den Gottesdiensten gelten Corona-Regeln und am Rathaus wird demonstriert.

Zum zweiten Mal wurde das Weihnachtsfest im Wittelsbacher Land unter Corona-Bedingungen gefeiert. Bei den Gottesdiensten galten Abstandsregeln, beschränkte Besucherzahlen und Einlasskontrollen. Um die Weihnachtsbotschaft möglichst vielen Gläubigen zu verkünden, gab es in der Aichacher Stadtpfarrei und in den Stadtteilen Ecknach und Oberbernbach mehrere Kindermetten, eine Seniorenmette und einen Mitternachtsgottesdienst. Wie Stadtpfarrer Herbert Gugler berichtete, waren alle zu vergebenden Plätze bei den Gottesdiensten ausgebucht.