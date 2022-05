Am Aichacher Stadtplatz gibt's am Freitag Musik bei freiem Eintritt

Die Freiluft-Saison der Aichacher Konzerte beginnt am Freitag mit Straßenmusik auf dem Stadtplatz. Es spielen die J.J. Blues Band und The Big Band Theory.

Auf dem Aichacher Stadtplatz ist am Freitag, 13. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr Straßenmusik zu hören. Veranstalterin ist die Stadt Aichach. Der Eintritt ist frei.

Zu hören sind dabei die J.J.Blues Band an der Spitalkirche sowie The Big Band Theory am Maibelisken am Rathaus. Seit 34 Jahren ist die J.J. Blues Band für ihre Mixtur aus traditionellem Blues und modernen Elementen bekannt. Coverversionen von Eric Clapton bis Muddy Waters finden sich genauso in ihrem Repertoire wie Eigenkompositionen, durchzogen von Einflüssen von Jazz und Country. Dabei beherrscht die J.J. Bluesband die leisen Töne eines Unplugged-Konzerts genauso wie Open-Air-Konzerte.

J.J. Blues Band spielt in dieser Besetzung seit über 30 Jahren zusammen

Ralf Dippel (Drums), Jürgen Mill (Gitarre, Vocals), Richard Harti Bauch (Gitarre, Harp, Vocals), Hias Schröck (Bass) und Brugi Weber (Vocals) spielen in dieser Besetzung seit über 30 Jahren zusammen. Neben bewährten Songs hat die Band laut einer Mitteilung auch neues Material im Repertoire. Gängige Klischees wie Strohhüte, schwarze Anzüge oder todtraurige Texte sucht man bei der Aichacher Formation vergebens. Die Songs befassen sich mit allem Möglichen, was einem so im Alltag begegnet, wobei es teilweise auch autobiografisch zugeht.

Auch The Big Band Theory sind am Freitag auf dem Stadtplatz dabei. Die Band besteht aus Valentin Metzger, Daniel Korger, Patrick Oster, Pascal Plangger und Luis Rett. Foto: Tibor Schrag

Auch The Big Band Theory sind am Freitag auf dem Stadtplatz dabei. Die fünf Musiker aus Augsburg nehmen ihr Motto wörtlich. Mit Bühnenoutfits, die an Funklegenden der 70er-Jahre erinnern, sowie Songs, die Stile zwischen Jazz, Funk und Rock vereinen, ist die Band bei ihren Fans bekannt. Seit dem Jahr 2013 rocken sich die Schulfreunde durch Clubs und Festivals. Die Band besteht aus Valentin Metzger (Trompete), Daniel Korger (Saxofon), Patrick Oster (Gitarre), Pascal Plangger (Bass) und Luis Rett (Drums).

The Big Band Theory kommt mit Eigenkompositionen und Cover-Versionen

Zum breiten Repertoire der Band gehören sowohl Eigenkompositionen als auch Cover. Nachdem im Jahr 2017 mit "Make the World Great Again" das zweite Album der Band sowie das Video zur Single "Nie wieder Sex" erschienen waren, stand im März 2018 die Jubiläumstournee an.

Eine Woche später, am 21. Mai, kommt die Munich Brass Connection nach Aichach zum Konzert in den Spitalhof. Tickets dafür unter www.aichach.de/ticketshop.