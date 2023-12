Am Aichacher Stadtplatz gilt an Silvester ein Böller-Verbot

Wer Raketen oder Böller in der Aichacher Innenstadt zündet, muss mit einer Geldbuße rechnen. Wo genau das Verbot gilt.

Silvester steht kurz bevor. Feiern ist auch in der Aichacher Innenstadt zum Jahreswechsel wieder erlaubt. Raketen und Böller aber müssen an Silvester und Neujahr draußen bleiben. Die Stadt Aichach hält an dem Feuerwerksverbot, das erstmals an Silvester 2007 galt, fest.

Das Verbot gilt am Sonntag, 31. Dezember, und am Montag, 1. Januar (Neujahr), so die Stadt Aichach in einer Pressemitteilung. Gefeiert werden darf am Stadtplatz. Dort und in den umliegenden Gassen der historischen Altstadt aber dürfen keine Raketen gezündet werden.

Anlass waren Vorfälle an Silvester 2006

Diese Vorschrift gilt, nachdem es zum Jahreswechsel 2006/2007 zu unliebsamen Vorkommnissen gekommen war. Feiernde hatten Feuerwerkskörper unkontrolliert und teils auch absichtlich in Menschenmengen abgefeuert. Ein Schaufenster und die Eingangstüre des Rathauses wurden damals beschädigt. Der Bauhof hatte am Neujahrsmorgen einiges zu tun, um den Stadtplatz von Scherben und Feuerwerksmüll zu reinigen. Im Jahr nach der turbulenten Silvesternacht führte die Stadt das Feuerwerksverbot ein. Damit würden Ausschreitungen verhindert, begründete die Stadt dies.

Verboten ist laut Stadt das Mitführen, Abschießen oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen am 31. Dezember und 1. Januar auf dem Stadtplatz samt Umfeld. Die Überwachung, so die Stadt, erfolge durch die Polizei. Verstöße werden mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet.

Verbotszone umfasst die Historische Altstadt von Aichach

Das Verbot bezieht sich auf den Oberen und Unteren Stadtplatz, die Werlbergerstraße zwischen Oberem Tor und der Einmündung in die Martinstraße, die Schneidergasse, die Steubstraße, die Koppoldstraße, die Hubmannstraße, die Bauerntanzgasse, die Essiggasse, die Gerhauserstraße zwischen Unterem Tor und der Einmündung in die Martinstraße sowie am Tandlmarkt und im Badgäßchen. (AZ)