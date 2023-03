Am Samstag heißt es in Aichach: "Ramadama!"

Schulen und Kindergärten haben am Freitag Müll gesammelt, am Samstag sind Vereine, Organisationen und Privatleute dran. Kurzentschlossene können noch mitmachen.

Die Kinder aus den Schulen und Kindergärten haben am Freitag schon kräftig vorgelegt, am Samstag sind die Erwachsenen gefragt beim großen "Ramadama" (auf Hochdeutsch: "(Auf)räumen tun wir!") in Aichach. Der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt und die Stadt selbst haben zu der großen Flursäuberungsaktion aufgerufen.

Am Samstag, 4. März, von 9 bis 14 Uhr räumen Vereine und Organisationen, Firmen und Privatleute im gesamten Aichacher Stadtgebiet auf - in der Kernstadt ebenso wie in den Ortsteilen.

Anlaufstation ist das San-Depot in Aichach

Kurzentschlossene können sich am Samstagvormittag von 9 bis 10 Uhr am San-Depot melden und sich mit Müllsäcken eindecken. Dort ist der Natur- und Umweltschutzbeirat mit einem Stand vertreten und teilt weitere Freiwillige für noch nicht besetzte Gebiete ein. Selbst mitbringen sollte jeder Handschuhe und eine Warnweste sowie falls vorhanden eine Greifzange. Die Müllsäcke werden an festgelegten Stationen von der Feuerwehr Aichach eingesammelt.

Beim "Ramadama" in Aichach machte am Freitag auch der Julius-Kindergarten mit. Foto: Marion Zott

Am San-Depot versorgt das Rote Kreuz alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen 10 und 13 Uhr mit einer Brotzeit. Wer bei kalten Temperaturen ein warmes Getränk möchte, sollte seinen eigenen Becher mitbringen. (AZ)