Am Sonntag ist Jahrmarkt in Aichach – und die Geschäfte sind geöffnet

Beim Aichacher Simon- und Judäimarkt gibt es traditionell Blumenschmuck für Allerheiligen. Am Nachmittag haben auch viele Geschäfte geöffnet.

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am Sonntag, 30. Oktober, in Aichach ein Jahrmarkt statt. Es handelt sich um den traditionellen Simon- und Judäimarkt. Es ist zugleich die letzte Gelegenheit, den Sonntagsspaziergang in der Innenstadt mit einem Einkauf zu verbinden. Hierzu werden knapp 80 Händlerinnen und Händler erwartet. Aber es ist nicht nur Einkauf unter freiem Himmel möglich. Auch Geschäfts sind geöffnet.

Jeder Jahrmarkt in Aichach hat sein spezifisches Angebot, das zur Jahreszeit passt. Der Simon- und Judäimarkt ist dafür bekannt, dass besonders viele Blumenhändlerinnen und Floristen in die Paarstadt kommen. Einige Anbieter aus der Region verkaufen mit Blick auf Allerheiligen Gestecke, Kränze, Blumenstöcke und Frischblumen.

Kinder können am Marktsonntag in Aichach Dosen werfen

Neben diesem speziellen Angebot erwarten die Besucherinnen und Besucher laut Mitteilung der Stadt auch wieder die gewohnten Artikel, wie Textilien, Taschen, Haushaltswaren, Modeschmuck, Spielwaren, Geschenkartikel, Gewürze oder Süßigkeiten. Vor dem Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt steht für die kleinen Gäste ein Marktstand zum Dosenwerfen.

Für alle, die sich stärken wollen, gibt es neben dem Angebot der Innenstadtgastronomen auch zahlreiche Imbissstände, die beispielsweise Bratwürstchen, Hamburger, Pommes, Steckerlfisch, Käse oder Süßes wie Kaffee und Kuchen anbieten.

So lange sind am Sonntag die Aichacher Geschäfte geöffnet

Neben den Markthändlern, die ihre Waren von 10 bis 18 Uhr feilbieten, öffnen am Sonntag auch viele Geschäfte ihre Türen. Von 12.30 bis 17.30 Uhr können Interessierte durch die Läden bummeln.

Um den Fieranten das Aufbauen ihrer Stände zu erleichtern, wird die gesamte Innenstadt ab 6 Uhr gesperrt. Geparkte Autos müssen bis dahin aus der Marktzone gefahren sein. Diese erstreckt sich über den Oberen und Unteren Stadtplatz, den Tandlmarkt und die Hubmannstraße. Die Sperrung besteht bis 19 Uhr.

Es gibt 800 kostenlose Parkplätze in Stadtplatznähe

Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche Parkmöglichkeiten. Gäste von auswärts könnten einen der 800 kostenfreien Parkplätze in der Nähe des Stadtkerns nutzen und seien in ein paar Minuten zu Fuß auf dem Stadtplatz.

Hier gibt es Parkplätze: Alter Friedhof, Tiefgarage, Grüner Parkplatz (Martinstraße), Ehemaliger Verkehrsübungsplatz (Schulstraße), Freibad (Franz-Beck-Straße), Sudetenstraße, Sparkasse (Donauwörther Straße), Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße) oder Landratsamt Aichach-Friedberg (Münchener Straße). (AZ)