vor 17 Min.

Ein autofreier Stadtplatz? An selbigem wird rege darüber diskutiert

Rege diskutiert wurde am Samstag bei dem "Get together", zu dem Veronika Stadlmaier aufgerufen hatte. Sie setzt sich dafür ein, dass ein Teil des Stadtplatzes autofrei wird.

Plus Bei dem privat initiierten "Get together" in Aichach stehen die meisten den Plänen für einen teils autofreien Stadtplatz positiv gegenüber. Es gibt auch Bedenken.

"Mehr Ruhe und Freizeit" wünscht sich Familie Roth für die Aichacher Innenstadt, die Calabrós sind für mehr Bäume und andere bitten einfach: "Endlich was tun!!!" Bei dem von Veronika Stadlmaier organisierten "Get together", dem Zusammenkommen, am Samstag nutzen vor dem Alten Rathaus viele die Möglichkeit, ihre Vorschläge und Wünsche für einen autofreien Bereich in der Innenstadt auf einem Plakat zu notieren. Stadlmaier wird es der Stadt übergeben.

Stadlmaier, selbst zweifache Mutter, hat in anderen Städten gesehen, dass es "sehr belebend sein kann für eine Innenstadt", wenn es autofreie Plätze gibt, an denen man sich aufhalten kann. Das sei etwas, das sie sich seit Jahren schon für die Stadt wünsche, sagt die Aichacherin.

