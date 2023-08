Am Wochenende wird in Aichach wieder das Stadtfest gefeiert

Die Wetterprognosen sind eher dürftig. Trotzdem wird die Stadt Samstag und Sonntag zu Livebühne, Biergarten und Familienspielplatz.

Seit dem Beginn der Sommerferien sind die Sonnenstunden in Aichach rar geworden. Zuletzt hat es immer wieder recht ausdauernd geregnet, was einerseits zwar für grüne Wiesen gesorgt, andererseits aber auch viele Ausflugspläne zunichtegemacht hat. Auch am Wochenende steigen die Temperaturen laut Wetterbericht auf maximal 18 Grad. Außerdem soll es weiterhin viel regnen. Schlechte Aussichten also für das Stadtfest, das am Samstag um 17 Uhr in der Aichacher Innenstadt startet. Doch für Bürgermeister Klaus Habermann ( SPD) ist das schlechte Wetter noch lange kein Grund, um abzusagen.

Rund 60 Vereine und Gastronomen engagieren sich beim Aichacher Stadtfest

"Ein Regenschauer reicht noch nicht, um das Stadtfest abzusagen", sagt er auf Nachfrage. Eine Verschiebung sei organisatorisch nicht möglich, denn sowohl die Ehrenamtler, die Vereine als auch die Gastronomen würden etwa ihren Urlaub unter anderem nach dem Stadtfest takten. "Wenn, dann müsste man das Fest wirklich komplett absagen, aber das haben wir noch nie gemacht", so Habermann. "Da müsste schon eine gravierende Risikolage auftreten." Regen gehöre da nicht dazu. Auf ein möglichst trockenes Fest hofft der Bürgermeister aber dennoch. "Wir sollten alle Daumen drücken, die wir haben." So oder so freut er sich auf gemütliche Stunden in der Innenstadt – "einfach durch die Stadt schlendern ohne große offizielle Verpflichtungen". Am meisten freut er sich darauf, viele Freunde aus den Partnerstädten wiederzusehen, die beim Stadtfest in die Kreisstadt kommen.

Der Aufbau geht deshalb unverändert weiter. Rund 60 Vereine und Gastronomen versorgen die Besucherinnen und Besucher mit allerlei Essen und Trinken. Das kulinarische Angebot reicht von Flammkuchen, Crêpes und Schupfnudeln bis zu Antipasti-Fladen, Steckerlfisch und Hirschgulasch. Für Kinder gibt es ebenfalls ein breites Angebot: Kinderschminken, eine Bungee-Trampolin-Anlage, Karussell, Luftballonmodellieren, Regenbogen-Zuckerwatte und der Zauberer Mr. Hagen, der auf der Bühne vor dem Rathaus auftritt, bevor um 18 Uhr die Konzerte dort starten.

Denn die Livemusik steht auch in diesem Jahr im Fokus des Stadtfestes. Auf insgesamt fünf Bühnen treten Künstlerinnen und Künstler auf. Am Oberen Stadtplatz vor dem Rathaus spielen in diesem Jahr Loamsiada und Fenzl. Der Name der noch recht jungen Mundart-Band Loamsiada aus Augsburg ist von einem bayerischen Schimpfwort inspiriert, für jemanden, der seinen Hintern nicht richtig hochbekommt. Michael Fenzl war mit seiner Band bereits 2019 beim Stadtfest dabei. Der Ex-Django-3000-Kontrabassist bringt sein aktuelles Album Raubling mit, das einen Mix aus lässigem Indierock und treibenden Ska-Beats beinhaltet.

Neues musikalisches Angebot in der Steubstraße

Auch auf der Bühne am Schlossplatz treten "alte Bekannte" auf: Die Pop-Rock-Brass-Band Solid Age kommt nach ihrem Auftritt 2022 in diesem Jahr mit ihren Versionen von Rockklassikern bis zu aktuellen Pophits nach Aichach zurück. Anschließend legt ein DJ am Schlossplatz auf. Die Aichacher Singer- und Songwriter Janik Elijah – bestehend aus dem Duo Janik Pokorny und Ramon Momo Böhm – treten auf der Bühne im Mauerbacher Weißbiergarten auf. Danach klingt mit der Band Best Brew um Rainer Knauer vom Canada in Obermauerbach Folklore-inspirierter Hippie-Country durch den Weißbiergarten.

Damit nicht genug: Am Josefsplatz am Oberen Tor spielen ab 18 Uhr die Rohrenfelser Musikanten auf der Boandlbräu-Bühne. Ab 21 Uhr sorgt die Band G'lenkschmerzen für Partystimmung. Am Unteren Standplatz und am Tandlmarkt legen zudem DJs auf. Ganz neu in diesem Jahr wird es eine eher ruhige musikalische Ecke mit hochwertigem kulinarischem Angebot in der Steubstraße, Abzweig Botengasse vor der Sebastiansapotheke geben. Um 19.30 Uhr treten dort Dub À La Pub mit ihrem Reggae-Sound auf. Gegen 21.45 Uhr klingt dann eine groovige Mischung aus traditionellen afrikanischen Rhythmen und Funk, Jazz, Reggae sowie Hip-Hop durch den neuen Musikschauplatz "Straßenmusik".

Am Sonntag beendet traditionell der Kabarettfrühschoppen das Stadtfest in Aichach. Los geht es um 10 Uhr am Oberen Stadtplatz, musikalisch untermalt von den NouWell Cousines mit ihrem spritzigen Cross-over aus Volksmusik, frechen Liedern und klassischen Stücken. Am Oberen Tor gibt es zum Weißwurstfrühstück traditionell ab 10 Uhr Blasmusik der Paartaler Musikanten.

