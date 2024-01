Aichach

vor 48 Min.

An der Münchener Straße entsteht eine kleine Wohnanlage

Eine Wohnanlage mit drei Wohnungen soll an der Münchener Straße, Ecke Wiesenstraße, in Aichach entstehen.

Plus Damit der Abstand zu einem herrenlosen Grundstück in Aichach eingehalten ist, werden jetzt nur drei statt vier Wohnungen gebaut. Es gibt noch weitere Bauanträge.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Eine Wohnanlage mit drei Wohnungen soll an der Münchener Straße, Ecke Wiesenstraße, entstehen. Dem Bauantrag hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend sein Einvernehmen erteilt. Das hatte auch der Bauausschuss so empfohlen.

Im Oktober hatte der Bauausschuss einer Bauvoranfrage für das Projekt noch die Zustimmung noch verweigert. Der Grund: Abstandsflächen wären auf ein derzeit herrenloses Grundstück gefallen. Die Stadt wollte ohne Zustimmung die Rechte möglicher Dritter aber nicht beschneiden. Dann wurden die Pläne so verändert, dass die Abstandsflächen komplett auf dem Grundstück selbst liegen. Statt vier sind nun drei Wohnungen vorgesehen, wodurch weniger Stellplätze erforderlich sind und auch kein Spielplatz angelegt werden muss. Der Bauausschuss stimmte zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen