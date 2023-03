Aichach

18:00 Uhr

An der Schulstraße könnten bis zu 80 Wohnungen entstehen

Ein neues Quartier mit 70 bis 80 Wohnungen soll an der Schulstraße in Aichach entstehen mit zwei Riegel- und drei Punktgebäuden.

Plus Eine alte Hofstelle mitten in Aichach soll Platz machen für ein neues Quartier. Der Bauausschuss findet die Pläne gut. Sie umfassen auch Betreutes Wohnen.

In Aichach könnten in bester Lage 70 bis 80 neue Wohnungen entstehen. Das sehen Pläne für eine leer stehende landwirtschaftliche Hofstelle an der Schulstraße vor. Die Hofstelle soll abgerissen werden. Auf dem rund 5600 Quadratmeter großen Grundstück könnten insgesamt fünf Gebäude entstehen. Wie Ulrich Egger vom Bauamt berichtete, haben der Bauherr und sein Architekt schon früh das Gespräch mit der Stadt gesucht, "was wir sehr glücklich finden". In Vorgesprächen mit der Stadt und der Baugenehmigungsbehörde am Landratsamt wurden mögliche Bebauungsvarianten vorgestellt. Den Favoriten bekam nun der Bauausschuss präsentiert. Er kam dort gut an.

