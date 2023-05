An Pfingsten steigt in Aichach wieder das Pfälzer Weinfest

Das Pfälzer Weinfest findet vom 26. bis 29. Mai auf dem Schlossplatz statt. Am Sonntag gibt es Live-Musik. Zeitgleich startet die Aichacher Kunstmeile.

Traditionell findet in Aichach an Pfingsten das Pfälzer Weinfest statt. Diesmal steigt es von Freitag, 26. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai. Dazu bitten die Winzer von den Weingütern Jürgen Rummel und Amselhof auf den Schlossplatz.

Das 31. Pfälzer Weinfestes beginnt am Freitag um 18 Uhr. Von Samstag bis Montag ist das Weinfest ab 11 Uhr geöffnet. Gäste können sich die guten Tropfen aus der Pfalz und Spezialitäten wie Flammkuchen – hergestellt aus regionalen Produkten – schmecken lassen.

Am Sonntag spielt "Swinging Dreams" auf dem Schlossplatz in Aichach

Am Sonntagabend ab 19 Uhr übernimmt die Aichacher Band „Swinging Dreams“ die musikalische Unterhaltung.

Zeitgleich mit dem Weinfest startet in diesem Jahr die Aichacher Kunstmeile. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler stellen bis Anfang Juli in Geschäften, Banken und Apotheken ihre Werke aus und machen Aichachs Innenstadt zu einem großen Atelier. Zum Auftakt der Kunstmeile gibt es am 26. Mai Live-Musik mit der Augsburger Formation „swing tanzen verboten“. Los geht es um 18 Uhr. (AZ)