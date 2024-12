An Silvester gilt in der Aichacher Innenstadt ein Feuerwerksverbot

An Silvester gilt in der Aichacher Innenstadt auch in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot. Feiern ist in der Aichacher Innenstadt erlaubt. Raketen und Böller aber müssen an Silvester und Neujahr draußen bleiben. Die Stadt hält an dem Feuerwerksverbot fest, das erstmals an Silvester 2007 galt.

Das Verbot gilt am Dienstag, 31. Dezember, und am Mittwoch, 1. Januar, so die Stadt Aichach in einer Pressemitteilung. Gefeiert werden darf am Stadtplatz. Dort und in den umliegenden Gassen der historischen Altstadt aber dürfen keine Raketen gezündet werden.

Böllerverbot gilt seit einer turbulenten Silvesternacht in Aichach 2006/2007

Diese Vorschrift wurde erlassen, nachdem es zum Jahreswechsel 2006/2007 unschöne Vorkommnisse gegeben hatte: Feiernde hatten Feuerwerkskörper unkontrolliert und teils auch absichtlich in Menschenmengen abgefeuert. Ein Schaufenster und die Eingangstüre des Rathauses wurden damals beschädigt. Der Bauhof hatte am Neujahrsmorgen einiges zu tun, um den Stadtplatz von Scherben und Feuerwerksmüll zu reinigen. Im Jahr nach der turbulenten Silvesternacht führte die Stadt das Feuerwerksverbot ein. Damit würden Ausschreitungen verhindert, begründete die Stadt dies.

Verboten ist laut Stadt das Mitführen, Abschießen oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen am 31. Dezember und 1. Januar auf dem Stadtplatz samt Umfeld. Die Überwachung, so die Stadt, erfolge durch die Polizei. Verstöße werden mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet.

In welchem Bereich das Böllerverbot in Aichach gilt

Das Verbot bezieht sich auf den Oberen und Unteren Stadtplatz, die Werlbergerstraße zwischen Oberem Tor und der Einmündung in die Martinstraße, die Schneidergasse, die Steubstraße, die Koppoldstraße, die Hubmannstraße, die Bauerntanzgasse, die Essiggasse, die Gerhauserstraße zwischen Unterem Tor und der Einmündung in die Martinstraße sowie am Tandlmarkt und am Badgäßchen. (AZ)