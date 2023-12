Aichach

Andreas Kümmert rockt für das Café Dahoam in Aichach

Bunt beklebte Gitarre, lässiges T-Shirt und mit geschlossenen Augen ganz in seiner Musik versunken, so kennt man den Sänger schon von seinen Auftritten bei "The Voice of Germany".

Plus Der aus der TV-Castingshow "The Voice of Germany" bekannte Sänger gibt ein Benefizkonzert zur Rettung des Cafés in Aichach. Er erzählt, was ihn dazu bewegt hat.

Von Alice Lauria

Am Freitagabend um kurz nach 19 Uhr trat Patricia Hullah vor die Gäste in ihrem fast voll besetzten „Café Dahoam“ in Aichach und kündigt den Stargast des Abends an: Vollblutmusiker Andreas Kümmert. Er gibt ein Benefizkonzert zur Rettung des Aichacher Cafés.

Der Gewinner der Castingshow „The Voice of Germany“ aus dem Jahr 2013 ist seit der Corona-Pandemie ein regelmäßiger Gast in dem Aichacher Traditionscafé an der Stadtpfarrkirche. Die Besonderheit diesmal: Kümmert verzichtete zu Gunsten der Rettung des „Café Dahoam“ auf seine Gage. Die Einnahmen des Benefizkonzerts kommen komplett Patricia Hullahs Café zu. Auf die Frage nach seinen Beweggründen für dieses Benefizkonzert, gibt der Musiker an „Patricia war eine derjenigen, die mich während der Coronazeit gebucht hat und mir so geholfen hat. Da möchte man was zurückgeben“.

