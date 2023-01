Angriffe auf Polizeibeamte: Aichach schwimmt gegen den Trend

Die Silvesternacht hat mancherorts gezeigt: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste werden immer häufiger angegriffen. Wie ist die Situation in Aichach?

Nach Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht ist das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei sind die Probleme keinesfalls neu und regional auch unterschiedlich ausgeprägt. So sind etwa im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Aichach keinerlei derartige Einsatzsituationen oder Aggressionen gegenüber polizeilichen Einsatzkräften an Silvester bekannt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage mitteilt. Im Jahr 2021 kam es insgesamt zu zehn Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte. Das sind sogar drei Fälle weniger als im Jahr zuvor. "Auch wenn die Zahlen im Bereich der PI Aichach von 2020 auf 2021 leicht sanken und Gewalt gegen Polizeibeamte nicht an der Tagesordnung sind: Jeder einzelne Fall ist einer zu viel", heißt es weiter.

Insgesamt steigen die Fallzahlen im Polizeipräsidium Schwaben Nord

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord war die Entwicklung zuletzt eine andere: 2021 gab es 882 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte, 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zahlen von 2022 gibt es derweil noch nicht. In etwa 40 Prozent der Fälle handelte es sich um Beleidigungen gegen Polizistinnen und Polizisten. Ebenfalls einen hohen Anteil nahmen sogenannte "tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte" und "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" ein. Körperverletzungsdelikte machen dagegen nur einen niedrigen Anteil aus.

Um Angriffen vorzubeugen, wurde die Polizei vor einigen Jahren mit Bodycams ausgestattet. Seit rund drei Jahren gibt es sie in jeder Polizeidienststelle in Bayern. Auch in Aichach sind sie im Einsatz. "Sie haben sich seit der Einführung bewährt und werden von den Kollegen in Aichach auch getragen", erklärt das Polizeipräsidium. Das Tragen stehe den Beamten grundsätzlich aber frei und sei nicht verpflichtend. "Auch läuft die Bodycam nicht durchgehend, sondern wird von den Kollegen bei Bedarf im Einsatz genutzt."