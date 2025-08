Anselm Grün feiert Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche

Der durch Auftritte in Funk und Fernsehen sowie durch und zahlreiche Bücherveröffentlichungen bekannte Pater Anselm Grün feierte in der Aichacher Stadtpfarrkirche mit der Gemeinde den Sonntagsgottesdienst. In seiner Predigt zeigte der Benediktiner den über 400 Mitfeiernden den Unterschied zwischen „sein“ und „haben“ im christlichen Kontext auf. Das „sein“ will sich anderen schenken, das „haben“ verharrt gerne in sich. Christen sollten mehr Seiende sein, so Anselm Grün. Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich mit einer PG-Aichach-Tasse und dem Sommerpfarrbrief, für den Grün ein Vorwort geschrieben hat, beim prominenten Zelebranten für dessen Kommen.

