Anthony Rowley weiß, was das Besondere am Aichacher Dialekt ist

Plus Der Dialektforscher Anthony Rowley gilt als "Gralshüter der bairischen Sprache". Sein Vortrag im ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum ist ebenso informativ wie unterhaltsam.

Der Brite Anthony Rowley ist ein Unikat und hierzulande als „Gralshüter der bairischen Sprache“ bekannt. „Mundart ist Heimatliebe“, sagt er. Sein gesamtes Berufsleben lang hat er an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München den bairischen Dialekt erforscht. Auf Einladung des Aichacher Heimatvereins gastierte er nun vor 340 Gästen im ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum. Perfekt umrahmt wurde der Abend von der „Wohnzimmer-Musi“ Rieder Blech und humorvollen Beiträgen der Aichacher Mundartdichterin Rosy Lutz.

Nach der Begrüßung von Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und Heimatvereins-Vorsitzendem Wolfgang Brandner legt der BR-bekannte Sprachforscher („Host mi?“) voller Temperament und gut aufgelegt los. Mit einem „Auf geht's. Pack ma's!“ beginnt er auf gut bairisch und ohne erkennbaren Akzent seinen sowohl unterhaltsamen als auch informativen Vortrag.