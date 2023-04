Anzahlung kassiert, Arbeiten nie ausgeführt: 35-Jähriger steht vor Gericht

Plus Ein 35-Jähriger hat von einer Kundin eine Anzahlung verlangt, den Auftrag aber nicht ausgeführt. Womit er bei seiner Verhandlung den Richter beeindruckt hat.

Das hatte Amtsrichter Axel Hellriegel auch noch nie erlebt. Der 35-jährige Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis, der sich kürzlich wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Aichach verantworten musste, hatte schon vor der Verhandlung das Geld zurückgezahlt und sogar noch einen Tausender als Entschädigung draufgelegt. Deshalb war der Richter auch für eine besondere Entscheidung offen – obwohl der 35-Jährige schon einiges auf dem Kerbholz hat.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, für einen Auftrag im Mai 2022 eine Anzahlung von 5000 Euro angenommen zu haben, obwohl er nie vorgehabt hatte, diesen Auftrag auszuführen. Das bestritt der Angeklagte. Er habe mit der Anzahlung das benötigte Material bestellt. Dann aber erkrankte seine Mutter schwer. "Das hat mir den Boden weggezogen", sagte der 35-Jährige aus. Er habe es mental einfach nicht mehr geschafft, den Auftrag durchzuziehen.