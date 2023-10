Arbeiten für Kita Holzgarten werden noch mal ausgeschrieben

Der Aichacher Stadtrat befasst sich auch mit den Aufträgen für Ausrüstung für die "Leuchtpunkte" bei Stromausfall und die Kanalerneuerung in Obermauerbach.

Die Bodenplatte ist schon fertig, die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte (Kita) Holzgarten in Aichach gehen voran. Im Juli hatte der Stadtrat für den Neubau Aufträge für die Baustelleneinrichtung und Baumeisterarbeiten, die Zimmerer- und Holzbauarbeiten und die Kanalarbeiten vergeben.

Jetzt hätten die Aufträge für Fenster, Türen und Fassade sowie für Dachoberlichter und Metallbauarbeiten vergeben werden sollen. Die Ausschreibungen mussten allerdings aufgehoben werden, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert. Die Aufträge werden neu ausgeschrieben. Auf die Bauzeit erwarte sie deshalb aber keine Auswirkungen, sagte sie. Die Kita für jeweils vier Kindergarten- und Krippengruppen soll bis Ende 2024 fertig sein.

Liefertermin für Rollcontainer nicht eingehalten

Aufgehoben wurde auch die Auftragsvergabe für die sogenannten "Leuchtpunkte" bei flächendeckendem Stromausfall. Bei den 16 Rollcontainern für Strom und Beleuchtung konnte der Liefertermin nicht eingehalten werden.

Vergeben wurde der Auftrag für die Kanalerneuerung in der Hofmark- und Lindenstraße in Obermauerbach an die Firma Seel aus Berg im Gau für rund 1,4 Millionen Euro. (bac)