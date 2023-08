Aichach

07:48 Uhr

Arbeitslos mit 58: Aichacher schreibt über 150 Bewerbungen

Plus Als ein 58-Jähriger aus Aichach arbeitslos wird, fühlt er sich von vielen im Stich gelassen, auch von der Arbeitsagentur. So kämpft er allein für eine neue Stelle.

Von Evelin Grauer

Ein Gefühl der völligen Ohnmacht hatte ein 58-jähriger Aichacher im April 2018. Damals teilte ihm sein Arbeitgeber mit, dass er es jetzt mal ohne ihn probieren wolle. Nach 42 Berufsjahren wurde dem Mann aus betriebsbedingten Gründen gekündigt. Dabei hatte er das, was er sich in der Firma aufgebaut hatte, als sein Lebenswerk gesehen. Doch Aufgeben kam nicht infrage. Deshalb suchte er mit 58 einen neuen Job und schrieb 153 Bewerbungen.

Heute ist der Aichacher, der lieber anonym bleiben will, 62 Jahre alt. Er arbeitet wieder: seit vier Jahren im Vertriebsinnen- und Vertriebsaußendienst einer mittelständischen Firma, die einen Standort in Augsburg hat. Aber der Weg dahin war mehr als steinig. "Die Realität sieht so aus, dass man mit 58 fast keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hat", sagt der Aichacher. Dabei sei immer vom Fachkräftemangel die Rede. Doch die Fachkräfte, die die Arbeitgeber suchten, sollten möglichst jung sein und wenig Gehalt fordern, ist sich der 62-Jährige sicher.

