Archäologen machen in Aichachs Oberer Vorstadt geschichtsträchtige Funde

Die Funde der Grabung während der Neugestaltung der Oberen Vorstadt sind ausgewertet. Darunter ist auch der Holzbohlenweg, der schon 2019 für Aufsehen gesorgt hat.

Der Aichacher Boden ist geschichtsträchtig. Das zeigt sich immer wieder, wenn es bei Bauarbeiten in die Tiefe geht. Auch bei der Neugestaltung der Oberen Vorstadt wurden die Archäologinnen und Archäologen fündig. Das zeigt der Bericht, den die beauftragte Ausgrabungsfirma Pro Arch vor Kurzem der Stadt Aichach übergeben hat. Aufsehen erregte zum Beispiel schon während der Grabung im Mai 2019 ein Holzbohlenweg, unter dem ein noch älteres Pflaster lag.