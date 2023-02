Aichach

vor 17 Min.

Artistik statt Krimi: Eberhofer-Duo tritt im Zirkus in Aichach auf

Plus Die Schauspieler Simon Schwarz und Sebastian Bezzel der kultigen Eberhofer-Reihe drehen für die "Die Grenzgänger" in der Paarstadt und besuchen dafür den Zirkus Rio Artistik.

Von Gerlinde Drexler

Ein Auftritt in einem Zirkus ist für Simon Schwarz und Sebastian Bezzel eine ganz neue Herausforderung. Die beiden Schauspieler, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, drehen eine neue Folge der "Grenzgänger“ und wagen sich dafür als Artisten in die Manege des Zirkus Rio in Aichach. Der gibt dafür am Samstag extra eine Sondervorstellung. Vorher geht es am Freitag bei den Proben darum, die artistischen Talente der beiden Schauspieler herauszufinden. Einer der beiden kennt den Zirkus schon.

