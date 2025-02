Atmosphäre wie im Märchenbuch an der Ludwig-Steub-Grundschule

Ein Hauch von Magie wehte über den Schulhof der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach, als das Märchenzelt Augsburg hier gastierte. Es entführte die Schülerinnen und Schüler in die Welt der Märchen. Jeweils zwei Klassen betraten das geheimnisvolle Zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lagerfeuer aufgestellt waren. Die Kinder hatten sogar die Möglichkeit, selbst Holzscheite nachzulegen, während ein Kessel mit dampfendem Punsch über dem Feuer hing. Die Atmosphäre war wie aus einem Märchenbuch entsprungen – warm flackerndes Licht, knisterndes Feuer und gespannt lauschende Zuhörer.

Ein Höhepunkt für die vierte Klasse war die Erzählung des Märchens „Der schweigende Prinz“. Erzähler Matthias Fischer verstand es, die Kinder in seinen Bann zu ziehen. Mit lebendigen Gesten, interaktiven Mitmach-Elementen und der Einladung, bestimmte Stellen nachzusprechen, wurde das Märchen zum gemeinsamen Erlebnis. Zwischendurch durften die Kinder den „magischen Punsch“ probieren, der ihnen helfen sollte, sich die Geschichte noch besser zu merken.

Nach einer knappen Stunde endete die Erzählung. Auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten: An einem Abend fand eine Vorstellung speziell für sie statt.

