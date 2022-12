Aichach

vor 34 Min.

Auch im Aichacher Stadtmuseum ist bald der Eintritt frei

Plus Das Wittelsbacher Museum kann bisher schon kostenlos besichtigt werden. Ab Januar gilt das auch fürs Stadtmuseum. Anders ist das bei Führungen und Aktionen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Wer in die Geschichte der Stadt Aichach und ihres Umlands eintauchen will, der ist im Stadtmuseum richtig. Ab Januar ist dort der Eintritt frei, vorläufig als Testlauf im Jahr 2023. Das beschloss der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend. Ebenso beschlossen wurden feste Gebühren für Führungen sowie für Workshops und Aktionen im Museum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen