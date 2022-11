Auf dem Heimweg von der Schule wird ein 15-Jähriger angefahren

Der Schüler ist mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule. Eine Autofahrerin übersieht ihn an einer Kreuzung in Aichach. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Freitagmittag ist es in Aichach an der Kreuzung Ludwigstraße/Ludwig-Thoma-Straße zu einem Schulwegunfall gekommen. Dabei wurde ein 15-jähriger Schüler leicht verletzt.

Der Unfall habe sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr ereignet. Eine 51-Jährige war mit ihrem Auto auf der Ludwig-Thoma-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Zeitgleich war der 15-jährige Fahrradfahrer auf dem Nachhauseweg von der Schule. Er kam von der Ludwigstraße und näherte sich dem Kreuzungsbereich. Die Autofahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Schulwegunfall: Der 15-Jährige klagt über Schmerzen am Bein

Laut Polizei habe der junge Radler leichte Verletzungen erlitten und über Schmerzen am Bein geklagt. Eine ärztliche Behandlung sei jedoch nicht notwendig gewesen. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 600 Euro. (AZ)