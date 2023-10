Aichach

Auf dem Markt in Aichach sind Allerheiligen-Gestecke gefragt

Der Simon- und Judäi-Markt in Aichach am Sonntag war schon am Vormittag gut besucht.

Der Simon- und Judäi-Markt ist am Sonntag in Aichach gut besucht. Etwa 70 Händlerinnen und Händler bieten ihre Waren an - und kaufen auch selbst ein.

Echtes Marktwetter herrschte zum Simon- und Judäi-Markt am Sontag in Aichach. Bereits am Vormittag waren die Stände der Buden am Stadtplatz gut besucht. Zufrieden war auch Karl-Heinz Müller vom Marktamt, der mit Dennis Schäffler die Standgebühren kassierte. „Keiner der gemeldeten Fieranten ist ausgeblieben“, freute er sich. Wenige vor dem Feiertag Allerheiligen boten mehrere Blumenhändler Frischblumen und Gestecke an. Viele Besucherinnen und Besucher wurden dort bei ihrer Suche nach Grabschmuck fündig. Eine dieser Händlerinnen war Caroline Birkl aus dem Geroldsbacher Ortsteil Hirschhausen. „Meine Familie kommt seit 60 Jahren zum Simon- und Judäi-Markt nach Aichach", erzählte sie. Mit dem Geschäftsverlauf zeigte sie sich recht zufrieden. Luisa und Sonya Schubert, die mit einer Wurfbude in Aichach waren, haben Grabschmuck für Allerheiligen gekauft. Foto: Erich Echter Das Angebot an Grabschmuck nutzten auch Luise und Sonya Schubert, die mit ihrer Ballwurf-Bude aus Fürstenfeldbruck nach Aichach gekommen sind. „Wir pflegen zwei Gräber und in Bruck ist es auch nicht billiger“, sagte Sonya Schubert. Mit einem Stand war auch das Landratsamt Aichach-Friedberg vor Ort und informiert zum Thema „Einsamkeit“, unterstützt von freiwilligen Helferinnen und Helfern von Organisationen wie dem Roten Kreuz und dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Reges Interesse herrschte am Stand des Landkreises Aichach-Friedberg, der über "Einsamkeit" informierte. Foto: Erich Echter Dabei wurden auch Einladungen zu einem Fachvortrag am 9. November im Kreisgut verteilt. Am Nachmittag wurde es am Stadtplatz nochmals voller: Da öffneten auch zahlreiche Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

