Auf der Weihnachtsfeier geraten Arbeitskollegen aneinander

Plus Ein 35-Jähriger fühlt sich wegen Fotos von seinem Kollegen provoziert. Er verpasst ihm einen Kopfstoß und schlägt mit den Fäusten auf ihn ein.

Wenig besinnlich war, was Ende vergangenen Jahres auf einer Firmenweihnachtsfeier passierte. Ein 35-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis fühlte sich von einem Arbeitskollegen provoziert und verpasste ihm einen Kopfstoß. Später schlug er mit den Fäusten auf ihn ein. Das alles gab er vor der Verhandlung am Aichacher Amtsgericht auch zu. Gegen den Strafbefehl über 9000 Euro (150 Tagessätze zu je 60 Euro) wegen Körperverletzung hatte er trotzdem Einspruch eingelegt.

Unter den Arbeitskollegen sorgten auf der Feier Fotos einer Comicfigur, die scheinbar dem Angeklagten ähnelt, für Erheiterung. Als sein 29-jähriger Kollege die Bilder herumzeigte, fühlte sich der 35-Jährige provoziert, weil „gefühlt die halbe Belegschaft über mich gelacht hat“. Er habe nicht verstanden, warum der 29-Jährige ihn lächerlich machte, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. Er beschrieb die Situation als „hitzig und laut“. Er sei nach draußen gegangen und habe versucht, dem 29-Jährigen aus dem Weg zu gehen. Gegen Mitternacht trafen die beiden aber doch aufeinander.