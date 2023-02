Aichacher Tierhalter sind untergetaucht – Justiz sucht sie per Haftbefehl

Plus Die umstrittenen Tierhalter haben Klage am Verwaltungsgericht Augsburg eingereicht. Doch sie tauchen nicht auf. Der Streitgegenstand hat sich inzwischen erledigt.

Musste man sich wundern, dass jetzt ein 50-jähriger Landwirt aus Aichach und seine 59-jährige Partnerin nicht zu einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg erschienen? Seit Jahren sind die beiden wegen strittiger Tierhaltung mit dem Landratsamt, der Stadt Aichach und der Justiz über Kreuz. Zuletzt beschlagnahmten die Behörden die 35 Herdenschutzhunde des Paares. Es wird mittlerweile per Haftbefehl gesucht.